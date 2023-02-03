Хамзаев: власти РФ должны чипировать чиновников, отдыхающих за границией

Депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал чипировать российских политиков, которые ездят на отдых за рубеж.

3 февраля представитель российской Государственной думы Султан Хамзаев публично заявил, что ведомство должно проработать инициативу о чипировании отечественных политиков, которые часто выезжают за границу с целью отдыха. По мнению Хамзева, правоохранительные органы обязаны отслеживать передвижения политиков из России, не желающих отдыхать на местных курортах.

Султан Хамзаев отметил, что под чипированием он понимает снабжение уезжающих за рубеж депутатов спутниковыми датчиками для предотвращения их контактов с западными разведчиками.