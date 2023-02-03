NYT: Зеленский лишился реальной поддержки со стороны Запада

Об этом сак сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Евросоюза.

Как пишет издание, предстоящий визит лидеров Евросоюза на Украину носит скорее символический характер, и ее президент Владимир Зеленский может остаться разочарован его результатами.

Информированные источники сообщили журналистам, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель надеются не давать Киеву ложных надежд. При этом журналисты подчеркнули, что на Брюссель в этом отношении оказывается давление со стороны Белого дома.

Как пояснили авторы статьи, под давлением общественного мнения и США, чтобы продемонстрировать долгосрочную приверженность блока Украине, лидеры Евросоюза согласились предоставить ей, а также Молдове статус кандидата в июне текущего года. Но фон дер Ляйен и Мишель не имеют разрешения от 27 членов ЕС давать какие-либо гарантии или обещания Зеленскому, либо давать ему понять, что они изменят строгие правила блока, чтобы принять Украину быстрее или с более мягкими требованиями.