Песков: спецоперация продолжается из-за слабой защищённости Крыма и Донбасса

Волочкова извинилась за свое пьяное интервью Жигаловой, сославшись на усталость

Артистка балета Анастасия Волочкова извинилась за свое поведение на "нетрезвом" интервью в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!". Знаменитость заявила, что просто сильно устала, по этой причине себя так нескромно вела.

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