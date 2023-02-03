Песков: спецоперация продолжается из-за слабой защищённости Крыма и Донбасса

2023-02-03 12:49

Дмитрий Песков рассказал о причинах, по которым спецоперация в Украине и новых регионах России до сих пор продолжается.

Днём 3 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с российскими журналистами, где публично заявил, что специальная военная операция на территории Украины продолжается, поскольку безопасность крымского полуострова всё ещё не обеспечена на должном уровне.

Второй причиной продолжения СВО Песков назвал недостаточную защищённость республик Донбасса, которые подвергаются регулярным украинским обстрелам.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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