Песков назвал «уткой» слухи о предложении Бернса отдать РФ 20% Украины
Дмитрий Песков опроверг новость о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал российскому правительству забрать 20 процентов территорий Украины в обмен на подписание мирного договора.
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что информация о предложении гендиректора ЦРУ Уильяма Бернса к властям России забрать двадцать процентов украинских территорий является "уткой" и в корне не соответствует действительности.
Накануне информагентство NZZ сообщило, что Бернс предложил Владимиру Зеленскому уступить России 20 процентов территорий Украины для скорейшего подписания мирного соглашения, однако украинский президент отказался. По данным NZZ, аналогичное предложение Уильям Бернс адресовал Владимиру Путину.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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