AP: команда Байдена заставляет Судан и Ливию прекратить связи с ЧВК «Вагнер»
Издание Associated Press утверждает, что власти США пытаются заставить правительства Ливии и Судана прекратить сотрудничество с российской ЧВК "Группа Вагнера".
В пятницу журналисты газеты Associated Press сообщили, что американское правительство несколько месяцев подряд пыталось вынудит власти ОАЭ и Египта оказать давление на глав Ливии и Судана с целью заставить данные государства прекратить сотрудничество с российской частной военной кампанией Wagner Group.
По данным информагентства AP, некоторые чиновники Соединённых Штатов пребывают в состоянии одержимости идеей о преследовании ЧВК "Вагнер" по всему миру.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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