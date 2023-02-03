AP: команда Байдена заставляет Судан и Ливию прекратить связи с ЧВК «Вагнер»

Издание Associated Press утверждает, что власти США пытаются заставить правительства Ливии и Судана прекратить сотрудничество с российской ЧВК "Группа Вагнера".

В пятницу журналисты газеты Associated Press сообщили, что американское правительство несколько месяцев подряд пыталось вынудит власти ОАЭ и Египта оказать давление на глав Ливии и Судана с целью заставить данные государства прекратить сотрудничество с российской частной военной кампанией Wagner Group.

По данным информагентства AP, некоторые чиновники Соединённых Штатов пребывают в состоянии одержимости идеей о преследовании ЧВК "Вагнер" по всему миру.