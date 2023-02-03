Лобода в вышиванке исполнила рэп на украинском языке

Известная исполнительница Светлана Лобода, облачась в вышиванку, исполнила рэп-композицию на родном языке.

Известная певица из Украины Светлана Лобода зачитала рэп, надев вышиванку.

Звезда сцены теперь предпочитает одеваться скромно и в соответствии с традициями.

Знаменитость объявила о выходе своего нового клипа, для которого она выбрала вышиванку, которую после сменила на спортивный и зеленую шубу.

Лобода поразила фанатов необычной для себя песней, зачитав рэп на украинском языке.