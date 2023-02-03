Лобода в вышиванке исполнила рэп на украинском языке
Известная исполнительница Светлана Лобода, облачась в вышиванку, исполнила рэп-композицию на родном языке.
Известная певица из Украины Светлана Лобода зачитала рэп, надев вышиванку.
Звезда сцены теперь предпочитает одеваться скромно и в соответствии с традициями.
Знаменитость объявила о выходе своего нового клипа, для которого она выбрала вышиванку, которую после сменила на спортивный и зеленую шубу.
Лобода поразила фанатов необычной для себя песней, зачитав рэп на украинском языке.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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