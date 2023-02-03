Мишель прибыл в Киев на саммит «ЕС — Украина»

Глава Евросовета Шарль Мишель приехал на территорию Киева для участия в европейско-украинском саммите.

Днём пятницы возглавляющий Евросовет Шарль Мишель опубликовал новый пост на своей странице в мессенджере Twitter, где сообщил, что он вновь прибыл в Киев для участия в саммите "Европейский союз - Украина". По данным Мишеля, в мероприятии помимо Владимира Зеленского поучаствуют глава отдела Евродипломатии Жозеп Боррель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ряд зарубежных и отечественных СМИ со ссылкой на информатора утверждают, что в рамках саммита лидеры ЕС и Зеленский обсудят новые антироссийские санкции и перспективы вступления Украины в Евросоюз.