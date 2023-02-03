Пугачевой так и не удалось продать свою недвижимость на территории России

Эту недвижимость Алле Борисовне подарил экс-зять Руслан Байсаров.

Также артистка владеет землей в Москве и в поселке Бережки, что находится в Подмосковье.

Больше на певице ничего не числится. Замком в деревне Грязь с первого дня постройки владеет юморист Максим Галкин.

Никаких данных о продаже Пугачевой имущества нет.