Пугачевой так и не удалось продать свою недвижимость на территории России
2023-02-03 13:23
Певица Алла Пугачева все также является хозяйкой квартиры, которую ей подарил бывший зять Руслан Байсаров. Также на артистке числится 2 земельных участка, один в Москве, а другой в Подмосковье.
Согласно данным ЕГРН, Алла Пугачева по-прежнему является владелицей квартиры 302 м в кв., расположенной в Филипповском переулке столицы РФ.
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Эту недвижимость Алле Борисовне подарил экс-зять Руслан Байсаров.
Также артистка владеет землей в Москве и в поселке Бережки, что находится в Подмосковье.
Больше на певице ничего не числится. Замком в деревне Грязь с первого дня постройки владеет юморист Максим Галкин.
Никаких данных о продаже Пугачевой имущества нет.
Опубликовано: Наталья Гончарова