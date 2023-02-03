Подоляк: для Украины сейчас не время вести переговоры с Россией
Сотрудник офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что в настоящее время украинской правительство не будет участвовать в переговорах с российской стороной.
3 февраля советник Зеленского Михаил Подоляк дал интервью журналистам газеты "20 minutos", где публично заявил, что в настоящее время для Украины не время вести мирные переговоры с Россией, поскольку администрация Киева предпочитает закреплять свои успехи на поле боя при помощи солдат ВСУ.
Характерно, что ранее в тот же день лидер евродипломатии Жозеп Боррель сообщил о готовности глав стран Европейского союза к мирным переговорам по Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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