Подоляк призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты и 450 танков

Михаил Подоляк утверждает, что армия Украины остро нуждается в поставках западных дальнобойных ракет и танкового вооружения.

Представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что для проведения успешных наступательных операций вооружённым силам Украины необходимо 350 до 450 танков образца НАТО. Также Подоляк потребовал передать Киеву ракеты с радиусом действия в 150-200 километров.

По мнению Михаила Подоляка, поставка танков и дальнобойных ракет бойцам ВСУ поможет Киеву восстановить контроль над территориями, которые занимаются российскими войсками.