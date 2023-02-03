Песков: Кремль негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты из России
Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Европейского союза.
3 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация Кремля отрицательно относится к решению государств-членов Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть, в связи с чем правительство России намерено предпринять адекватные контрмеры.
По данным Пескова, ответные шаги российского правительства будут не только контрсанкциями в адрес коллективного Запада, но и попыткой предотвратить нанесение ущерба экономике собственной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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