Песков: Кремль негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты из России

2023-02-03 13:37

Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Европейского союза.

3 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация Кремля отрицательно относится к решению государств-членов Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть, в связи с чем правительство России намерено предпринять адекватные контрмеры.

По данным Пескова, ответные шаги российского правительства будут не только контрсанкциями в адрес коллективного Запада, но и попыткой предотвратить нанесение ущерба экономике собственной страны.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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