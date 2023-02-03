Песков: Кремль негативно относится к эмбарго ЕС на нефтепродукты из России

Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к эмбарго на российские нефтепродукты со стороны Европейского союза.

3 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что администрация Кремля отрицательно относится к решению государств-членов Евросоюза ввести эмбарго на российскую нефть, в связи с чем правительство России намерено предпринять адекватные контрмеры.

По данным Пескова, ответные шаги российского правительства будут не только контрсанкциями в адрес коллективного Запада, но и попыткой предотвратить нанесение ущерба экономике собственной страны.