Sueddeutsche Zeitung: ФРГ одобрила передачу 88 танков Leopard 1 Киеву, но есть нюанс

Издание Sueddeutsche Zeitung утверждает, что немецкое правительство согласовало передачу 88 танка Leopard 1 украинским войскам.

Новостное агентство Sueddeutsche Zeitung сообщает, что правительство ФРГ одобрило поставку 88 танков Leopard 1 Украине из разных стран мира, однако в Берлине не решили, где взять боеприпасы для данных машин, поскольку подобное танковое вооружение уже снято с производства.

По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, ранее президент Бразилии Лула да Силва ответил отказом на просьбу бундесвера о передаче снарядов для танков Leopard 1 Киеву.