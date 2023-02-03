Сериал Вампиры средней полосы ждет продолжение

Вышло уже 2 сезона сериала "Вампиры средней полосы", который завоевал большую популярность у зрителей. Принято решение о съемках продолжения многосерийного фильма.

Съемки 3 сезона сериала "Вампиры средней полосы" будут снимать летом 2023 года, а некоторые задумки продолжения можно будет увидеть в фильме о фильме, который выйдет на START 7 февраля.

Другие подробности проекта пока содержатся в секрете.

2 сезон многосерийной картины оставил массу загадок, по этой причине сценаристам продолжения повествования будет, о чем писать.

Зрители увидят страшную ферму Бориса Феликсовича на Урале, как он мстит клану деда Славы за то, что тот вмешивается в дела фермы и, может быть, раскрытие побега с фермы маленькой вампирши Милы, а также многое-многое другое.