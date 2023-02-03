Подоляк: Украина платит «высочайшую цену» за попытку удержания Артемовска

Представитель офиса Зеленского Михаил Подоляк отказался обнародовать сведения о количестве погибших солдат ВСУ при боях на Артемовском направлении.

В пятницу персональный советник офиса Зеленского Михаил Подоляк побеседовал с репортёрами информационного агентства "20 minutos", которые попросили политика озвучить реальное число украинских солдат, которые погибли при боях за Артемовск. Подоляк отказался делиться информацией, но отметил, что Украина платит "высочайшую цену" за попытку удержания данного города.

Характерно, что в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина утверждают, что вооружённые силы Украины начали стягивать дополнительные подразделения к Артемовску.