Песков отказался комментировать предложение присоединить Сербию к РФ

Дмитрий Песков не смог оценить предложение депутата Вадима Шумкова о включении Сербии в состав России.

3 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообщался с пулом российских журналистов, некоторые из которых поинтересовались, как администрация Кремля оценивает предложение депутата Государственной думы от Курганской области РФ Вадима Шумкова по присоединению Сербии к составу Российской Федерации.

Песков замешкался, услышав данный вопрос от репортёров, после чего заявил, что намерен оставить данное высказывание без комментариев со стороны Кремля.