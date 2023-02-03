Глызин пожаловался на вызывающее поведение Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!»
2023-02-03 14:08
Исполнитель Алексей Глызин шокирован возмутительным поведением своего коллеги по сцене и главе жюри "Ну-ка, все вместе!" Сергея Лазарева на шоу.
Алексей Глызин сообщил в интервью "АиФ", что Сергей Лазарев как глава жюри на шоу "Ну-ка, все вместе!" всегда возмущается, когда один из судей не соглашается с мнением большинства.
К примеру, певец обиделся на поэта-песенника Симона Осиашвили, так как тот не оценил выступление одного из артистов.
Глызин был шокирован неуважением Лазарева к "седому" Осиашвили, написавшему кучу отличных стихов к композициям.
Экс-солист "Smash" обратился к поэту: "Ничего, Симон, вы не понимаете. Сейчас уже другой тренд".
Алексей признался, что ему стало очень неудобно и захотелось отчитать молодого коллегу.
Опубликовано: Наталья Гончарова