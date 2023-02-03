Дубинский: подписание мира с Россией приведёт к гражданской войне в Украине
2023-02-03 14:20
Украинский депутат Александр Дубинский утверждает, что мирное соглашение с Москвой может стать началом новой войны.
3 февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский публично заявил, что подписание любых мирных соглашений с правительством России, которые предполагают территориальные уступки со стороны Украины, может спровоцировать начало гражданской войны в украинском государстве.
По мнению Дубинского, часть населения Украины желает, чтобы конфликт с армией России прекратился как можно быстрее, ввиду чего данные граждане не против, чтобы Киев отказался от некоторых территорий. Другие же жители Украины выступают против мирных договорённостей с Москвой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей