Украинский депутат Александр Дубинский утверждает, что мирное соглашение с Москвой может стать началом новой войны.

3 февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский публично заявил, что подписание любых мирных соглашений с правительством России, которые предполагают территориальные уступки со стороны Украины, может спровоцировать начало гражданской войны в украинском государстве.

По мнению Дубинского, часть населения Украины желает, чтобы конфликт с армией России прекратился как можно быстрее, ввиду чего данные граждане не против, чтобы Киев отказался от некоторых территорий. Другие же жители Украины выступают против мирных договорённостей с Москвой.