Кадыров: спецназ «Ахмат» отбил у ВСУ стратегически важный опорный пункт в районе села Весёлое

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» отбили у ВСУ стратегически важный опорный пункт в районе села Весёлое в ДНР.

3 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 2-й бригадой второго армейского корпуса отбили у подразделений Вооружённых сил Украины стратегически важный опорный пункт в районе села Весёлое в Донецкой Народной Республике.

Кадыров добавил, что заняв более выгодные рубежи российские силы продолжат активные наступательные действия на данном участке фронта.

Помимо прочего, чеченский лидер подчеркнул факт того, что для успешного продвижения бойцы «Ахмата» обеспечены всем необходимым, особенно с учётом многочисленных трофеев, которые попали в их руки после взятия вышеуказанного опорного пункта в ДНР.