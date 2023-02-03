Дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон не пустили на показ Marc Jacobs из-за опоздания

Дочь Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон не пустили на показ бренда "Marc Jacobs". Наследница знаменитости позволила себе опоздать на мероприятие.

Старшая наследница Мадонны Лурдес Мария Чикконе-Леон хотела посетить показ американского бренда "Marc Jacobs", но ее не впустили в зал из-за опоздания.

Охранники развернули дочь исполнительницы на входе, так как опоздавших не велено пускать на шоу.

Расстроенная Лурдес, прикрывая рукой лицо, вернулась в авто. Видео инцидента попало в сеть. https://t.me/SuperRu/9648