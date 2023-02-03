Первый трейлер сериала Король и шут уже вышел в онлайн-кинотеатре KION

Сервис "KION" представил первый трейлер сериала "Король и шут". 2 марта состоится премьера картины в онлайн-кинотеатре.

На стриминговом сервисе "Кинопоиск" уже можно посмотреть первый трейлер сериала "Король и Шут»", посвященного знаменитой панк-группе. https://www.youtube.com/watch?v=XZqRYNbdB0g&t=4s

Видео опубликовано на официальном Ютуб-канале специализированной платформы, где показали главных героев и некоторые сцены из фильма.

Премьера многосерийной ленты состоится 2 марта на "Кинопоиске".