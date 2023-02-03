Онколог Юджин Ана рассказал, как при помощи горячего душа узнать о развитии рака

Юджин Ана, гематолог и онколог из Центров лечения рака Америки (CTCA), рассказал об одном важном симптоме, по которому можно распознать рак крови на ранней стадии.

Если после горячего душа появляется сильный зуд на коже, это может указывать на развитие рака крови. В группе риска по возрасту люди после 40 лет.

Высказывания специалистов приводит издание Express.

Юджин Ана:

"На ранних стадиях этого рака клетки, содержащие гистамин (медиатор аллергических реакций), становятся сверхчувствительными, заставляя кожу реагировать на горячую воду"

По мнению главного гематолога по Санкт-Петербургу, Андрея Новицкого, выявить лейкоз на ранней стадии помогает общий анализ крови.

Среди самых эффективных процедур, помогающих обнаружить распространенные виды рака, специалисты называют: маммографию, колоноскопию и анализ кала на скрытую кровь, определение уровня простатоспецифического антигена, цитологическое исследование мазков с поверхности шейки матки.