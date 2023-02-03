Богданов рассказал о работе с Картунковой на съемках нового комедийного сериала Сеструха
2023-02-03 15:17
Звезда "Реальных пацанов" Антон Богданов высказался о том, как ему работалось на съемочной площадке нового комедийного сериала "Сеструха" с Ольгой Картунковой.
Актер Антон Богданов, известный благодаря сериалу "Реальные пацаны", сообщил, что в апреле на канале "Пятница!" выйдет еще один комедийный проект с его участием под названием "Сеструха".
Партнершей знаменитости в проекте стала не менее известная Ольга Картункова. Артист рассказал, что быстро нашел общий язык с коллегой.
Ольгу Антон охарактеризовал как сильную, смелую и харизматичную женщину.
Сцены, где актеры играли вместе, получились очень смешными.
Опубликовано: Наталья Гончарова