Александра Урсуляк рассказала, как сильно нервничала, выступая перед Пугачевой
2023-02-03 15:50
Певица Алла Пугачева во время своего приезда в Москву осенью 2022 года успела посетить спектакль "Кабаре" в Театре Наций, где играла Александра Урсуляк. Актриса очень переживала, выступая перед именитой артисткой.
Актриса Александра Урсуляк рассказала в интервью "СтарХиту", как осенью 2022 года выступала перед певицей Аллой Пугачевой, признавшись, что сильно нервничала перед выходом на сцену.
Урсуляк играла в постановке "Кабаре" в Театре Наций. Пугачева посетила мероприятие во время визита в столицу в прошлом году.
Александра волновалась, не могла собраться, так как в спектакле нужно было не только играть, но и петь.
Актриса призналась, что в детстве очень любила певицу и пела ее песни.
Опубликовано: Наталья Гончарова