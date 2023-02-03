Александра Урсуляк рассказала, как сильно нервничала, выступая перед Пугачевой

Певица Алла Пугачева во время своего приезда в Москву осенью 2022 года успела посетить спектакль "Кабаре" в Театре Наций, где играла Александра Урсуляк. Актриса очень переживала, выступая перед именитой артисткой.

Актриса Александра Урсуляк рассказала в интервью "СтарХиту", как осенью 2022 года выступала перед певицей Аллой Пугачевой, признавшись, что сильно нервничала перед выходом на сцену.

Урсуляк играла в постановке "Кабаре" в Театре Наций. Пугачева посетила мероприятие во время визита в столицу в прошлом году.

Александра волновалась, не могла собраться, так как в спектакле нужно было не только играть, но и петь.

Актриса призналась, что в детстве очень любила певицу и пела ее песни.