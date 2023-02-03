МО РФ: войска России заняли выгодные рубежи на Донецком направлении

В Минобороны России рассказали о продвижении участников спецоперации на Донецком участке фронта.

3 февраля пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что за сутки ведения спецоперации российские войска заняли принципиально новые выгодные позиции на Донецком направлении боевых действий. При этом войска РФ ликвидировали не менее сорока единиц живой силы вооружённых сил Украины.

Также спикер российского Минобороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении гаубичной пушки "Мста-Б", принадлежащей ВСУ, и несколько американских радиолокационных станций.