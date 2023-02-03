Sky News: пёс Боби попал в книгу рекордов Гиннеса как самая старая собака

Телеканал Sky News рассказал историю собаки по кличке Боби, которая попала в книгу рекордов Гиннеса.

Журналисты информагентства Sky News сообщили, что проживающий в Португалии пёс по кличке Боби попал в книгу рекордов Гиннеса, поскольку его признали самой старой собакой в мире: на текущий момент Боби прожил уже 0 лет и 268 календарных суток, и по словам его хозяев, не намерен останавливаться на достигнутом.

Также владелец Боби Лиунел Кошта утверждает, что в возрасте щенка его питомец чудом избежал гибели, поскольку его пытались закопать заживо.