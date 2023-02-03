Меладзе отказывается давать концерты в России после скандала в Дубае
Исполнитель Валерий Меладзе не будет выступать в РФ. Он готов выступать перед русскими на корпоративах, но в других странах.
Валерий Меладзе отвечает отказом на предложения выступать в РФ после скандала в Дубае. Исполнитель поет для русских на корпоративах, но только на тех, что проходят в других государствах.
Представители СМИ, связавшись с директором певца Сергеем Лупповым, представились доверенными лицами заказчика, сообщив, что российский предприниматель желает позвать артиста на корпоратив в Москве.
Помощник исполнителя сообщил, что Меладзе в столице РФ выступать не будет, не называя причин.
На вопрос, где может выступить звезда сцены, его директор ответил, что лучше всего в Турции или Дубае.
Также Луппов также назвал средний размер гонорара знаменитости за корпоратив - 100 000 евро (7 700 000 российских рублей).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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