Меладзе отказывается давать концерты в России после скандала в Дубае

Исполнитель Валерий Меладзе не будет выступать в РФ. Он готов выступать перед русскими на корпоративах, но в других странах.

Валерий Меладзе отвечает отказом на предложения выступать в РФ после скандала в Дубае. Исполнитель поет для русских на корпоративах, но только на тех, что проходят в других государствах.

Представители СМИ, связавшись с директором певца Сергеем Лупповым, представились доверенными лицами заказчика, сообщив, что российский предприниматель желает позвать артиста на корпоратив в Москве.

Помощник исполнителя сообщил, что Меладзе в столице РФ выступать не будет, не называя причин.

На вопрос, где может выступить звезда сцены, его директор ответил, что лучше всего в Турции или Дубае.

Также Луппов также назвал средний размер гонорара знаменитости за корпоратив - 100 000 евро (7 700 000 российских рублей).