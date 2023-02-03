Обозреватель газеты 19FortyFive Сайрус Джим утверждает, что Владимир Путин заставил Джо Байдена изменить подход к оказанию помощи Украине.

В пятницу представитель новостного портала 19FortyFive Сайрус Джим публично заявил, что правительство Соединённых Штатов вынужденно учитывать реакцию Владимира Путина на планы Джо Байдена поставить войскам Украины новое оружие, поскольку власти России не потерпят передачу Киеву американских ракетных систем, способных атаковать Крым.

По мнению Джима, Путин успешно заставляет администрацию Байдена корректировать американскую стратегию по оказанию военной поддержки Киеву, оказывая давление на Белый дом посредством своих публичных выступлений.