Трамп призвал сбить разведывательный аэростат над территорией США

Дональд Трамп призвал американских военных произвести перехват воздушного шара, который может являться китайским шпионским аэростатом.

Бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично призвал американское правительство распорядиться о перехвате воздушного шара в небе над штатом Монтана, поскольку он может являться принадлежащим Китаю разведывательным аппаратом.

Примечательно, что Джо Байден попросил представителей Пентагона не сбивать воздушный шар в небе над США, поскольку его обломки могут навредить местным жителям.