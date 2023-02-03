Bloomberg: Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО к марту
Американская газета Bloomberg утверждает, что турецкое правительство может одобрить членство Финляндии в Североатлантическом альянсе уже в начале весны.
3 февраля журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует объявить о том, что администрация Анкары считает достаточными усилия властей Финляндии для вступления этой страны в блок НАТО.
По данным Bloomberg, парламент Турции может объявить об одобрении членства Финляндии в Североатлантическом альянсе до наступления марта, а уже в мае парламентарии уйдут на каникулы. Вместе с тем Турция не спешит одобрять заявку Швеции в НАТО, поскольку накануне Эрдоган заявил, что Анкара не станет поддерживать присоединение Стокгольма к альянсу из-за недавней акции с сожжением Корана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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