Bloomberg: Турция может одобрить вступление Финляндии в НАТО к марту

Американская газета Bloomberg утверждает, что турецкое правительство может одобрить членство Финляндии в Североатлантическом альянсе уже в начале весны.

3 февраля журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует объявить о том, что администрация Анкары считает достаточными усилия властей Финляндии для вступления этой страны в блок НАТО.

По данным Bloomberg, парламент Турции может объявить об одобрении членства Финляндии в Североатлантическом альянсе до наступления марта, а уже в мае парламентарии уйдут на каникулы. Вместе с тем Турция не спешит одобрять заявку Швеции в НАТО, поскольку накануне Эрдоган заявил, что Анкара не станет поддерживать присоединение Стокгольма к альянсу из-за недавней акции с сожжением Корана.