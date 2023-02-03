Ротару считает Аллегрову личным врагом из-за поддержки артисткой спецоперации РФ в Донбассе

София Ротару поссорилась со своей коллегой по сцене Ириной Аллегровой из-за позиции последней относительно спецоперации России в Украине.

Исполнительница София Ротару разругалась с коллегой по сцене Ириной Аллегровой на фоне разногласий по поводу СВО.

Раньше знаменитости были подругами, часто встречались на концертах и вне их, и даже приобрели особняки в Италии по соседству друг с другом.

Сегодня же Ротару отписалась от страницы Аллегровой в социальных сетях.

Ударом для Софии Михайловны стала новая композиция артистки, посвященная героям спецоперации.