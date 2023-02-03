Ротару считает Аллегрову личным врагом из-за поддержки артисткой спецоперации РФ в Донбассе
София Ротару поссорилась со своей коллегой по сцене Ириной Аллегровой из-за позиции последней относительно спецоперации России в Украине.
Исполнительница София Ротару разругалась с коллегой по сцене Ириной Аллегровой на фоне разногласий по поводу СВО.
Раньше знаменитости были подругами, часто встречались на концертах и вне их, и даже приобрели особняки в Италии по соседству друг с другом.
Сегодня же Ротару отписалась от страницы Аллегровой в социальных сетях.
Ударом для Софии Михайловны стала новая композиция артистки, посвященная героям спецоперации.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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