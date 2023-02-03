Принц Гарри и Меган Маркл пришли на вечеринку к соседке вместе, но весь праздник не подходили друг к другу
На фоне слухов о расставании принца Гарри и Меган Маркл супруги пришли вместе на праздник к соседке, ведущей Эллен Дедженерес, но целый вечер провели в разных концах зала.
Принц Гарри и Меган Маркл пришли на домашнее торжество их соседки и подруги, телеведущей Эллен Дедженерес. Сассекские живут рядом со звездой экрана в Монтесито.
Даже на таком вечере друзей муж и жена стояли в разных концах зала, что вновь дало пищу для обсуждения разлада между ними.
Есть информация, что Карл 3 запретил младшему наследнику появляться на людях с супругой. Связано это с рекламой издательского дома, с которым у Гарри контракт на его автобиографию. По условиям соглашения, королевский отпрыск везде должен появляться без Меган.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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