Принц Гарри и Меган Маркл пришли на вечеринку к соседке вместе, но весь праздник не подходили друг к другу

На фоне слухов о расставании принца Гарри и Меган Маркл супруги пришли вместе на праздник к соседке, ведущей Эллен Дедженерес, но целый вечер провели в разных концах зала.

Принц Гарри и Меган Маркл пришли на домашнее торжество их соседки и подруги, телеведущей Эллен Дедженерес. Сассекские живут рядом со звездой экрана в Монтесито.

Даже на таком вечере друзей муж и жена стояли в разных концах зала, что вновь дало пищу для обсуждения разлада между ними.

Есть информация, что Карл 3 запретил младшему наследнику появляться на людях с супругой. Связано это с рекламой издательского дома, с которым у Гарри контракт на его автобиографию. По условиям соглашения, королевский отпрыск везде должен появляться без Меган.