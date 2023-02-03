Пригожин призвал Зеленского биться за город Артёмовск в ДНР до конца

Российский бизнесмен Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского биться за город Артёмовск в ДНР до конца.

3 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале опубликовала обращение российского бизнесмена Евгения Пригожина к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, где основатель ЧВК «Вагнер» призвал главу киевского режима не выводить подразделения украинской армии из города Артёмовск в ДНР.

Пригожин считает, что сдав Артёмовск российским войскам без боя Зеленский проявит трусость и его перестанут уважать.

Ресторатор отметил, что украинский народ не простит Владимиру Зеленскому «сдачи Артёмовска частной военной структуре», призвав его сопротивляться и биться до конца.