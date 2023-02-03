ТАСС: ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка

Экстренные службы сообщили, что бойцы ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру города Новая Каховка в Херсонской области.

В пятницу вечером, 3 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, сообщило о том, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили не менее 8 снарядов ствольной артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры в городе Новая Каховка в Херсонской области.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, ликвидирующие последствия «прилётов» со стороны ВСУ. Обстоятельства произошедшей атаки украинских войск устанавливаются.