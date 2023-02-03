Психолог Лабковский назвал пять частых привычек, которые есть у лиц с низкой самооценкой

Человек с заниженной самооценкой не любит и не принимает себя. Это приводит к тому, что он не может полюбить и других людей и принять их недостатки.

Что характеризует человека, который не в ладах с собой:

он часто делает то, что не хочет, предавая свои принципы, перешагивая через себя;

он проживает не свою жизнь, сохраняет брак с нелюбимым человеком, живет ради детей, ради квартиры, ради стабильности, но при этом не любит себя;

не верит в себя, в свои способности, соглашается на меньшее, потому что знает, что большее ему не по зубам;

не занимается саморазвитием и реализацией своих способностей, а гонится лишь за карьерой, деньгами, материальной выгодой, упуская счастье из виду;

он не доволен своей жизнью, его все не устраивает: дом, жена, дети, друзья, он хочет совсем иного для себя, но дальше хотения дело не продвигается, никаких шагов к изменению ситуации нет.