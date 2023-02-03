Зеленский: Украина намерена начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены начать переговоры по вступлению страны в ЕС уже в этом году.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский в официальном пресс-релизе по итогам саммита «Украина-ЕС» заявил о том, что официальный Киев намерен начать переговоры по вступлению украинского государства в Европейский союз уже в текущем 2023 году, что зафиксировано в «двустороннем документе, совместном заявлении саммита».

Зеленский также утверждает, что во время прошедшего саммита был представлен прогресс выполнения киевским режимом условий по проведению ряда реформ, определённых Еврокомиссией для обеспечения возможности вступления Украины в ЕС.