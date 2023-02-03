Пригожин посоветовал Зеленскому не выводить войска из Артемовска и биться до конца
2023-02-03 21:19
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к Зеленскому и посоветовал ему не выводить войска из Артемовска (Бахмута).
Пригожин отметил, что уход украинских военных из города будет расцениваться как проявление трусости.
По его словам, Артемовск является главным событием этой войны, и если ВСУ уйдут оттуда, Зеленского перестанут уважать.
Пригожин подчеркнул, что украинцы никогда не простят своему президенту сдачу Артемовска частной военной компании.
Опубликовано: Светлана Репина