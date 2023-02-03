Reuters: Пентагон включил в новый пакет военной помощи Украине ракеты GLSDB с дальностью в 150 км
2023-02-03 21:34
Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщает, что США включили в новый пакет военной помощи Украине ракеты GLSDB с дальностью полета 150 км.
Кроме того, Соединенные Штаты передадут ВСУ боевые машины пехоты, системы ПВО, боеприпасы к ракетным комплексам Javelin.
В пакет военной помощи также войдут ракеты к реактивным системам залпового огня HIMARS, в том числе большей дальности.
Ранее сообщалось, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина