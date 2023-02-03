Задержан подозреваемый в связи с загадочной кражей обезьян в зоопарке Далласа

В Техасе был арестован мужчина в связи с кражей императорских тамаринов из зоопарка Далласа, где в течение многих недель происходили таинственные исчезновения редких животных, сообщила городская полиция в пятницу (3 февраля).

По данным полиции Далласа, предварительное расследование и помощь населения позволили установить личность подозреваемого.

Им оказался Дэвион Ирвин 24-летний житель штата.

Напомним, что приматов во вторник обнаружили в заброшенном доме примерно в тридцати километрах от Далласа.

Ирвин был задержан и обвинен по шести пунктам: в краже и жестоком обращении с животными.

Полиция заявляет, что обвинения касаются исключительно кражи императорских тамаринов и что «расследование других загадочных случаев в зоопарке продолжается».

Зоопарк Далласа уже несколько недель является объектом загадочных преступлений. Кроме гибели редкого стервятника здесь периодически вскрывались вольеры с животными, которые временно их покидали и позже были обнаружены смотрителями.