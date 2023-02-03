Фон дер Ляйен: Евросоюз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии
2023-02-03 21:48
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет поставлять Украине 2 гигаватта электроэнергии, которые ей необходимы.
3 февраля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своём официальном пресс-релизе анонсировала старт поставок Евросоюзом 2 гигаватт электроэнергии для Украины.
Фон дер Ляйен отметила, что изначально Украина поставляла электроэнергию Европейскому союзу, но ввиду существенного дефицита электричества в украинской электроэнергии ситуация изменилась, что и стало причиной принятия данного решения.
Опубликовано: Диана Мудреченко