Гибралтар обвинил Испанию в нарушении суверенитета Великобритании после таможенного инцидента

Правительство британского анклава Гибралтар обвинило Испанию в нарушении суверенитета Великобритании после инцидента на таможне в четверг 2 февраля, когда испанские таможенники открыли огонь по судну, преследуя контрабандистов.

«Факты, связанные с этим инцидентом, свидетельствуют о вопиющем нарушении британского суверенитета и, возможно, о самом серьезном и опасном инциденте за последние годы», — заявил в пятницу премьер-министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Сообщается, что испанские таможенники применили оружие в ответ на угрозы со стороны неопознанного транспортного средства, которое по их версии принадлежало контрабандистам.