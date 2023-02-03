Захарова назвала ложью слова Борреля об отсутствии у России воли начать переговоры с Украиной

Российский дипломат Мария Захарова заявила, что слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля об отсутствии у России воли начать переговоры с Украиной являются ложью.

3 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пресс-релизе прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в интервью австрийской газете Der Standart об отсутствии у России воли начать мирные переговоры с Украиной.

Захарова отметила факт того, что Боррель «в привычной для него манере говорит неправду», а также напомнила, что официальная Москва неоднократно, на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию украинского конфликта без предварительных и неприемлемых условий, но именно киевский режим по приказу своих западных покровителей покинул переговоры.