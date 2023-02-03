В Испании совершена кража позолоченных вибраторов, оцененных в сумму свыше 100 тыс. евро

Восемь роскошных вибраторов, покрытых 24-каратным золотом, были украдены у испанского оптового продавца секс-игрушек Dreamlove, сообщила компания в пятницу, 4 февраля.

«Трое преступников, похитивших дорогие вещи, в том числе позолоченные изделия, цена которых начинается с 15 000 евро, точно знали, что ищут», — пояснил AFP коммерческий директор Dreamlove Идиаред Апонте. Штаб-квартира бренда, базируется в Севилье, на юге Испании.

Воры, ворвавшиеся в помещение незадолго до полуночи в среду, обыскали его, и похитили золотые фаллоимитаторы и крупную сумму наличных, пояснил источник.

Таким образом, было украдено восемь секс-игрушек, шесть позолоченных и две из нержавеющей стали, стоимостью «от 3500 до 7000 евро», сказал Апонте.