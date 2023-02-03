США впервые поставляют ракеты большой дальности Украине

Пентагон объявил о военной помощи Киеву в два миллиарда долларов, включая отправку ракет GLSDB с дальностью действия 150 километров.

Киев не получит истребители F-16, но получит управляемые ракеты большой дальности. США доставят GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, ред.) с дальностью действия 150 километров, сообщил Пентагон в эту пятницу, 3 февраля, подтверждая информацию, опубликованную Wall Street Journal.

«Поставка GLSBD успокаивает ситуацию и прекращает запросы к Соединенным Штатам, в частности, на получение F-16», — сообщил Жан-Кристоф Ноэль, младший научный сотрудник Центра исследований в области безопасности IFRI.

В зависимости от управления, они могут получить метрическую точность и позволят украинцам «ударить в тыл русским, чтобы нарушить логистику», считает эксперт.

Кроме того, боеприпасы по 40 000 долларов за штуку, по его мнению, куда выгоднее по поставкам чем один F-16 за 20 миллионов.