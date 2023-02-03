Полковник Киселев: украинские военные вручную строят укрепрайоны под Артемовском из-за отсутствия техники
2023-02-03 22:16
Военные эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев рассказал, что украинские военные строят укрепрайны под Артемовском вручную.
По его словам, у ВСУ отсутствует необходимая техника для сооружения укреплений между речкой Бахмутовка и Часовым Яром.
Киселев отметил, что на данный момент россияне не окружили ВСУ в Артемовске, и украинские военные продолжают оказывать сопротивление.
Ранее сообщалось, что украинские военные власти спешно стягивают дополнительные резервы под Артемовск (Бахмут).
Опубликовано: Светлана Репина