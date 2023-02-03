Полковник Киселев: украинские военные вручную строят укрепрайоны под Артемовском из-за отсутствия техники

Военные эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев рассказал, что украинские военные строят укрепрайны под Артемовском вручную.

По его словам, у ВСУ отсутствует необходимая техника для сооружения укреплений между речкой Бахмутовка и Часовым Яром.

Киселев отметил, что на данный момент россияне не окружили ВСУ в Артемовске, и украинские военные продолжают оказывать сопротивление.

Ранее сообщалось, что украинские военные власти спешно стягивают дополнительные резервы под Артемовск (Бахмут).