Европол раскрыл крупную преступную сеть, которая пользовалась приложением с шифрованием сообщений, арестовано 42 человека
2023-02-03 22:17
Европейская полиция смогла взломать зашифрованное приложение для обмена сообщениями, используемое преступными группировками, что привело к аресту 42 человек.
Полиция вела слежку за организованной, технологичной, транснациональной преступной группировкой два года.
В пятницу, 4 февраля были проведены обыски в квартирах подозреваемых, а также в лабораториях, где производили наркотики.
Были конфискованы наркотики и фальсифицированные лекарственные средства, крупные суммы наличных и оружие, сообщил Европол.
Опубликовано: Тарас Медведев