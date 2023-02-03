Европол раскрыл крупную преступную сеть, которая пользовалась приложением с шифрованием сообщений, арестовано 42 человека

Европейская полиция смогла взломать зашифрованное приложение для обмена сообщениями, используемое преступными группировками, что привело к аресту 42 человек.

Полиция вела слежку за организованной, технологичной, транснациональной преступной группировкой два года.

В пятницу, 4 февраля были проведены обыски в квартирах подозреваемых, а также в лабораториях, где производили наркотики.

Были конфискованы наркотики и фальсифицированные лекарственные средства, крупные суммы наличных и оружие, сообщил Европол.