Во Франции ликвидирована сеть проституции, связанная с китайской мафией
Восемь человек были обвинены в эксплуатации китайских проституток в апартаментах по всей Франции.
Сеть сутенеров, которые эксплуатировали китайских проституток в квартирах по всей Франции, была ликвидирована в середине января, сообщил в пятницу источник в суде в комментарии AFP.
13 января по расследованию, начатому в феврале 2022 года, были обвинены восемь человек.
Они получили обвинения в сутенерстве, торговле людьми в составе организованной группы и содействии незаконному проживанию мигрантов.
Расследование, начатое в 2021 году, касается сети, связанной с преступными организациями в Китае, замешанной в эксплуатации около сорока женщин, которые занимались проституцией в квартирах, снятых по краткосрочной аренде в разных городах Франции.
Согласно источнику, семеро подследственых были заключены под стражу.
Опубликовано: Тарас Медведев