Пентагон: китайский зонд нарушил воздушное пространство США
2023-02-03 22:34
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что китайский шар-зонд нарушил воздушное пространство США.
Он назвал это недопустимым, а также обвинил китайскую сторону в нарушении международного права.
Райдер отметил, что китайский воздушный шар не создает военной или физической угрозы американцам.
При этом Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки тщательно отслеживает перемещения зонда.
Опубликовано: Светлана Репина