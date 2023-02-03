Пентагон: китайский зонд нарушил воздушное пространство США

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что китайский шар-зонд нарушил воздушное пространство США.

Он назвал это недопустимым, а также обвинил китайскую сторону в нарушении международного права.

Райдер отметил, что китайский воздушный шар не создает военной или физической угрозы американцам.

При этом Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки тщательно отслеживает перемещения зонда.