Спикер парламента Молдовы Гросу обвинил Лаврова в шовинизме и дурно пахнущем империализме
2023-02-03 22:38
Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что слова главы российского МИД Сергея Лаврова являются проявлением шовинизма.
Речь идет о заявлении Лаврова по поводу того, что Запад пытается сделать из Молдовы «вторую Украину».
Гросу назвал такие заявления тяжелой деградацией публичного поведения в отношении его страны.
Он также отметил, что Лавров игнорирует нормы коммуникации, а его слова указывают на шовинизм и дурно пахнущий империализм.
Опубликовано: Светлана Репина