Спикер парламента Молдовы Гросу обвинил Лаврова в шовинизме и дурно пахнущем империализме

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что слова главы российского МИД Сергея Лаврова являются проявлением шовинизма.

Речь идет о заявлении Лаврова по поводу того, что Запад пытается сделать из Молдовы «вторую Украину».

Гросу назвал такие заявления тяжелой деградацией публичного поведения в отношении его страны.

Он также отметил, что Лавров игнорирует нормы коммуникации, а его слова указывают на шовинизм и дурно пахнущий империализм.