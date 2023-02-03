Глава МАГАТЭ Гросси: в Каховском водохранилище упал уровень воды

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что в Каховском водохранилище постепенно снижается уровень воды.

Он отметил, что такое снижение не несет прямой угрозы для ядерной безопасности. однако вызывает беспокойство.

Ранее Рафаэль Гроссии говорил о том, что инспекторы МАГАТЭ зафиксировали мощные взрывы возле Запорожской АЭС.

Он сказал, что в течение нескольких недель такие взрывы фиксировались возле станции ежедневно.