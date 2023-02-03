Роскосмос пообещал возвращение поврежденного корабля «Союз-22» в марте без космонавтов

Роскосмос сообщает, что космический корабль «Союз-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте этого года.

Госкорпорация уточняет, что на момент возвращения космонавтов внутри корабля не будет.

Российские космонавты уже подготовили «Союз-22» к отправке. Он доставит на Землю научное оборудование и грузы.

Ране сообщалось, что космонавты вернутся на Землю на беспилотном корабле «Союз-23», который планируется запустить 20 февраля.