Роскосмос пообещал возвращение поврежденного корабля «Союз-22» в марте без космонавтов
2023-02-03 23:14
Роскосмос сообщает, что космический корабль «Союз-22» с поврежденным радиатором вернется на Землю в марте этого года.
Госкорпорация уточняет, что на момент возвращения космонавтов внутри корабля не будет.
Российские космонавты уже подготовили «Союз-22» к отправке. Он доставит на Землю научное оборудование и грузы.
Ране сообщалось, что космонавты вернутся на Землю на беспилотном корабле «Союз-23», который планируется запустить 20 февраля.
Опубликовано: Светлана Репина